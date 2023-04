Pool Promozione A2. La prima gioia per la BSC Materials Sassuolo: Soverato crolla dopo 4 set

Trova il primo successo nella Pool Promozione di A2 femminile la BSC Materials Sassuolo che, davanti al suo pubblico, si impone sul Volley Soverato per 3-1. Partono forte le calabresi che gestiscono senza particolari problemi tutto l’inizio del primo set, arrivano al 13-19 sul +6. Tutto sembra lasciar presagire lo 0-1 nel conto dei parziali, ma Pistolesi sale in cattedra e, grazie ai 9 punti nel set, conduce le compagne ad un’inaspettata rimonta che vale l’1-0.

Equilibrio nella seconda frazione, a spezzarlo sono le straniere di Soverato: Korhonen (5) e Schwan (4) carburano nel finale e regalo l’1-1 alle ospiti. La squadra di coach Chiappini parte forte nel terzo gioco, ma Sassuolo prima pareggia sul 9-9, poi scappa Pistolesi e Civitico (6 punti a testa) e passa avanti nel conto dei parziali con il punteggio di 25-18. Il vantaggio lancia le padrone di casa, brave a non far calare la tensione nel quarto set, gestito con autorità: altro 25-18 e 3-1 finale. Top scorer dell’incontro Pistolesi e Korhonen, entrambe con 22 punti, segue Civitico (18). Un successo che non servirà per alimentare la rincorsa playoff della squadra emiliana, vista la distanza di tre punti dal gruppetto al quinto posto e la certezza, considerato lo scontro tra Talmassons e Busto dell’ultima giornata, di non poter raggiungere il punteggio necessario.

Queste le parole di coach Venco al termine della gara: “È una vittoria amara quella di stasera. Abbiamo fatto una prima parte di stagione meravigliosa esprimendo per 22 partite in gioco che difficilmente si è visto in altre squadre. Purtroppo quando l’obiettivo è diventato tanto grande abbiamo mollato mentalmente. Questa vittoria oggi a me e alle ragazze non cambierà molto ma è per la società che quest’anno ha fatto tanto e si merita un gioia nel finale”. Il tabellino del match:

BSC MATERIALS SASSUOLO-VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-23, 20-25, 25-18, 25-18)

SASSUOLO: Pistolesi 22, Civitico 18, Vittorini 11, Manfredini 10, Busolini 11, Masciullo 3, Pelloni (L), Martinez Vela. Non entrate: Scacchetti, Siligardi, Dhimitriadhi, Bondavalli. All. Venco.

SOVERATO: Schwan 11, Tolotti 6, Korhonen 22, Giugovaz 15, Cecchi 11, Malinov 1, Ferrario (L), Barbaro 1, Cherepova. Non entrate: Salviato, Zuliani. All. Chiappini.