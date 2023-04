Pool Salvezza A2. Montale torna a sorridere: Anthea Vicenza travolta a Castelnuovo Rangone

Dopo il passo falso a Perugia, l’Emilbronzo 2000 Montale compie una grande impresa, battendo 3-0 l’Anthea Vicenza Volley. Nella bolgia del Pala Magagni, Fronza e compagne hanno combattuto duramente per portare a casa la vittoria contro le vicentine. L’Emilbronzo parte subito forte con il primo tempo di Fronza, 3-2. Zojzi senza paura da posto 4, 5-4. Errore di Rossi, 8-10. Ace di Rossi, 11-10. 14-15, ace di Galazzo su Frangipane. Lungo linea di Kavalenka, time out Ghibaudi, 15-17. Ace di Zojzi, 18-18. Muro di Kavalenka su Zojzi, 23-24.

Muro di Fronza su Panucci, 28-27. Dopo più di mezz’ora di gioco, Montale chiude 31-29. Invasione a rete di Farina, 4-2. Muro di Rossi su Farina, 6-3. Errore di Kavalenka, coach Iosi chiama time out, 7-3. Due attacchi mancini consecutivi per Frangipane, 12-7. Primo tempo di Rossi, 16-12. Muro di Rossi su Kavalenka, 18-12. Errore di Panucci, 21-12. Frangipane chiude il parziale, 25-15. Muro di Zojzi su Kavalenka, 2-1. Ace di Kavalenka su Frangipane, 3-4. Parallela di Zojzi, 6-5. Primo tempo di Rossi, 8-6. Mani out di Zojzi, 12-12. Muro di Frangipane su Kavalenka, 17-15. Pallonetto di Legros, 17-18. Le squadre lottano punto a punto. La battuta di Galazzo mette in grande difficoltà la ricezione di Montale. Vicenza però spreca due set point, e Rossi mura Legros, 25-24.

Ci pensa Frangipane a chiudere nuovamente il parziale per Montale, 27-25. Vittoria da tre fondamentale per le nerofucsia in chiave salvezza. Queste le dichiarazioni di Alma Frangipane a fine partita: “Siamo state bravissime, in una partita molto tesa. Siamo state lucide e nei momenti di difficoltà non ci siamo lasciate abbattere. Sono proprio contenta della squadra. Non era facile ripartire dopo Perugia, ma siamo felici per oggi. Mancano ancora due partite e siamo concentrate sul nostro obiettivo”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-ANTHEA VICENZA 3-0 (31-29, 25-15, 27-25)

MONTALE: Lancellotti, Frangipane 19, Fronza 6, Visintini 14, Zojzi 13, Rossi 12, Bici (L), Montagnani. N.e.: Mammini, Bozzoli, Bonato L., Mescoli, Aguero, Bonato M. (L). All.: Ghibaudi

VICENZA: Panucci 6, Cheli 8, Galazzo 3, Legros 7, Farina 5, Kavalenka 18, Formaggio (L), Ottino 2, Digonzelli, Ferraro, Groff. N.e.: Del Federico (L), Martinez, Munaron. All.: Iosi