BSC Materials Sassuolo: rottura del legamento crociato per Valentina Pomili

La BSC Materials Sassuolo comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposta oggi Valentina Pomili – infortunatasi nelle fasi finali della gara tra la formazione emiliana e la Tecnoteam Albese del 18 dicembre scorso – hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale del ginocchio sinistro. La stagione della giocatrice biancoazzurra è da considerarsi – purtroppo – conclusa. A Valentina vanno i più grandi e sentiti auguri di pronta guarigione da parte della società Idea Volley.

Classe 1994, è uno dei punti di forza della formazione guidata da coach Venco. Di origini marchigiane, è approdata proprio in questa stagione a Sassuolo, dopo aver militato la scorsa stagione nelle file dell’Olimpia Teodora Ravenna. Quella attuale è la sua quarta stagione consecutiva in Serie A2, un’esperienza preziosa per la schiacciatrice. Il contributo della schiacciatrice di Civitanova Marche è stato fin qui determinante per permettere alla BSC Materials di raggiungere quello che è il record di punti realizzati di tutta la A2 femminile, per la precisione 787.