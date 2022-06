Per la Serie A2 l'Emilbronzo 2000 Montale riparte da coach Ghibaudi

La prima conferma in casa Emilbronzo 2000 Montale per la prossima stagione è quella del primo allenatore. Coach Andrea Ghibaudi sarà alla guida della formazione emiliana anche nell’esordio in Serie A2, un palcoscenico prestigioso ma meritato. Montale ha infatti dominato negli ultimi mesi il proprio girone nella Serie B1 di volley femminile, sbarazzandosi poi di Nardi Volta nello spareggio che ha sancito l’atteso salto di categoria. Il curriculum di Ghibaudi si arricchisce dunque di esperienze di grande livello.

Dopo l’esordio vincente su una panchina “senior” nella stagione appena terminata, seguirà infatti quello in A, con tutte le ambizioni e le emozioni che ci si può attendere. Ha abituato giocatrici e tifosi alle sue scarpe arancioni e presto saranno ancora ben visibili nei palazzetti. Si attende soltanto la composizione dei gironi di A2 per capire quelle che saranno le avversarie dell’Emilbronzo 2000 in un’annata che si preannuncia difficile ma molto stimolante.