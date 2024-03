Superlega, Modena a Piacenza per l'ultima di regular season: conta per il futuro

A livello di classifica una partita che è praticamente inutile, in ottica futura è invece fondamentale. Il Modena Volley si prepara per affrontare la Gas Sales Bluenergy Piacenza domani, domenica 3 febbraio, alle 18, nel match che vale l'ultima giornata di regular sesason. Modena è già sicura dell'ottavo posto, non può ambire al settimo e sa già che affronterà la prima, Trento.

"Sono molto curioso di vedere a che punto siamo - ha detto il tecnico Giuliani - soprattutto sotto il piano della continuità e della capacità di giocare con pazienza contro squadre forti e che spingono molto in battuta come Piacenza. In questo momento dobbiamo puntare sul miglioramento della concentrazione e della continuità, stiamo lavorando bene ma dobbiamo crescere per mantenere un livello di gioco alto per tutta la gara. Domenica sarò soddisfatto se metteremo in campo un gioco collettivo e rimarremo in partita anche quando loro spingeranno forte. L’infortunio di Sbertoli? Gli faccio i migliori auguri di pronta guarigione, conosciamo bene il parco attaccanti di Trento e non credo che per loro sarà un problema adeguarsi rapidamente a un nuovo alzatore. Futuro? Certamente stiamo parlando della prossima stagione, ora stiamo concentrati sui play-off".