Superlega, Modena stecca con Cisterna: arriva un solo punto. Giani: "Bisogna giocare di squadra"

Lo aveva detto anche tempo fa coach Giani: giocare di squadra per poter conquistare punti. Così non è stato nella decima giornata di ritorno per il Modena Volley: fra le mura di casa arriva un ko 2-3 contro Cisterna. La formazione di Giani si è trovata spalle al muro sotto di due set, è riuscita a rimontare ma non fino alla fine.

Ora i punti in classifica sono 42, quarto posto, davanti c'è Milano a 45 che però deve ancora giocare la decima giornata: la sconfitta con Cisterna ostacola e non di poco la possibilità di agganciare proprio il terzo posto.

"L'abbiamo persa nella sfida battuta/rice, - ha commentato il coach - ci hanno preso a martellate e dall'8 pari abbiamo preso ace, sono punti diretti che lasci all'avversario. Giochiamo per fare tre punti e siamo andati sotto come all'andata".

Ciò che è mancato nei frangenti importanti il gioco di squadra: "Ognuno ha giocato per suo conto, non possiamo permetterci questi tipi di problematiche, va bene perdere un set, ma poi devo vincere dopo. Non ci siamo allenati male, ma come sempre: viene prima quello che stai facendo tu o quello che la squadra sta facendo? In alcuni giocatori è difficile cambiare questo. Ci sono giocatori maturi che non possono permettersi questo".

E' in vantaggio all'inizio Modena (6-4), Cisterna sta lì e allunga 13-15. Dal 19-21 è punto a punto fino al 31-33, una maratona. Nel secondo set Modena non si presenta in campo e dopo il 6-9 Cisterna prende il volo per il 12-25. Ngapeth e compagni decidono di riaprire i conti e il 25-19 è una iniezione di energia, così come il secondo finito 25-17.

Il quinto set parla da solo: Modena smette di giocare 8-8, ci pensa Cisterna ad arrivare a 15 con sette punti in fila.

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Top Volley Cisterna 2-3 (31-33, 12-25, 25-19, 25-17, 8-15)

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 8, Stankovic 11, Abdel-Aziz 24, Leal 16, Mazzone 4, Sala 0, Sanguinetti 4, Van Garderen 6, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

Top Volley Cisterna: Baranowicz 3, Maar 21, Bossi 9, Dirlic 20, Rinaldi 24, Zingel 2, Picchio (L), Wiltenburg 3, Cavaccini (L), Saadat 1, Raffaelli 0. N.E. Giani. All. Soli.