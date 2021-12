VIDEO | Bretella e polo logistico di Marzaglia, i Comitati: "Progetti inattuabili insieme"

Lettera aperta del "Comitato Si mobilità sostenibile, No Bretella" per denunciare l'inattuabilità del progetto del Polo logistico di Cittanova-Marzaglia, che entrerebbe in conflitto con quello della Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, occupandone gli spazi. I Comitarti evidenziano come la "Bretellina" di collegamento con la Tangenziale di Modena e il relativo casello per i pedaggi non consentirebbero di realizzare il polo intermodale per il trasporto delle merci su ferro, oggetto di un accordo territoriale del 2014.