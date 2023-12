VIDEO | L'impegno e i controlli dell'Arma dei Carabineri a ridosso del Capodanno 2024

Il col. Antonio Caterino, Comandante provinciale dell'Arma, ha fatto il punto sulle attività di questi ultimissimi giorni dell'anno, durante i quali i Carabinieri sono impegnati in servizi straordinari sugli elementi di maggior rischio. A Capodanno attenzione ai fuochi illegali, ma anche ai reati predatori come borseggi o furti in abitazione, che da sempre rappresentano una spina nel fianco per il nostro territorio.