Quando il bullismo va online, "Fenomeno diffuso e difficile da attaccare"

Deriso, preso in giro, filmato a sua insaputa per poi messo alla berlina sui social. E' la disavventura di un 14enne residente in provincia, il quale è stato vittima di un fenomeno di bullismo che si è poi "trasferito" online, fino a quando i genitori non hanno denunciato il fatto ai Carabinieri. Le indagini dell'Arma hanno portato alla denuncia di due minori.

E' solo il più recente di una lunga lista di episodi che coinvolgono giovanissimi che si spingono ben oltre il limite del consentito, bullizzando i propri coetanei con il supporto dei social network a fare da megafono. Un tema su cui oggi sono intervenuti i Carabinieri, con il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Modena, capitano De Palma, che ha invitato giovani e famiglie a non sottovalutare il fenomeno.