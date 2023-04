VIDEO | L'esercitazione congiunta di ricerche e soccorsi in vetta al Cimone

Il 17 marzo si è svolta l’esercitazione "Montagna e Soccorso in Appennino”, resa possibile grazie al lavoro sinergico e alla collaborazione tra: stazione monte Cimone del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna, Centrale Operativa 118 Emilia EST, gli elisoccorsi di Bologna e Pavullo, soccorso piste Monte Cimone, Carabinieri di Passo Del Lupo e l’emergenza territoriale 118 di Modena.

Questa è stata un'occasione importantissima in cui esperti del settore hanno avuto la possibilità di confrontarsi e mettersi alla prova in diverse situazioni di recupero per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei soccorsi in condizioni estreme.

Il Soccorso Alpino Emilia-Romagna ha messo in campo una quindicina di volontari tra operatori, medici e infermieri oltre all’Unità Cinofila Regionale. E’ stata questa un’importante occasione per testare un innovativo sistema trasportabile di circolazione extracorporea ECMO: un utilissimo macchinario che serve a trattare il paziente in caso di ipotermia accidentale severa che può avere conseguenze estreme come l’arresto cardiaco e la conseguente morte.

Poco distante da questa esercitazione, il 31 marzo e il 1 aprile, a Firenze si è svolto il congresso CEU2023 (congresso nazionale dell’emergenza- urgenza sanitaria) occasione in cui, la dott.ssa Claudia Dallari (medico del Soccorso Alpino Emilia-Romagna Stazione Monte Cimone e medico responsabile del Soccorso Piste Cimone) ha riportato come case history l’esercitazione ed ha presentato il video dell’esercitazione, che racchiude l’enorme impegno e impiego di energie da parte del Soccorso Alpino Emilia-Romagna e di tutti gli altri Enti impiegati nel soccorso in ambiente di montagna.