VIDEO | Show in piazza, padre David esorcizza il Babbo Natale danzante

Incursione modenese per padre David, eclettico personaggio già noto alle cronache nazionali per diverse azioni di questo tipo dopo essersi autoproclamato "diacono esorcista". Il 55enne romagnolo a mezzogiorno si è presentato in piazza XX Settembre, per lanciare il proprio anatema contro l'opera realizzata dall'artista Lorenzo Lunati, che raffigura un Babbo Natale in tutù, che danza in una sorta di gigante carillon.

Intorno all'installazione natalizia è nata in questi giorni una surreale polemica, che ha varcato i confini modenesi ripresa dai media nazionali. Surreale come lo show messo in atto stamane, tra gli sguardi fra l'attonito e l'esilarato di quei cittadini che si sono trovati a passare in piazza.

Chi è Davide Fabbri

"Padre David", o Vikingo, come si fa anche chiamare, non ha infatti alcun legame con la Chiesa Cattolica. Pronipote di Benito Mussolini, ha intrapreso varie avventure politiche, per poi tentare nel mondo dello spettacolo con la partecipazione qualche anno fa al reality L'Isola dei Famosi. Oggi si definisce ricercatore esoterico esperto in tarologia e radioestesia, sensitivo, diacono della Chiesa di Cristo e Cavaliere della Milizia dell'Arcangelo Michele.