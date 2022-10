Poco dopo le ore 21.00 i Vigili del Fuoco sono entrati in azione a Guiglia per il salvataggio di un gatto caduto in un pozzo profondo una decina di metri. Applicando tecniche di derivazione speleo alpinistiche i Vigili del Fuoco hanno calato un operatore che ha recuperato il felino in un trasportino per poi riportarlo in superficie e riaffidarlo alla proprietaria.