VIDEO | Iscrizioni a scuola. Braglia: "A oggi nessuna criticità dal provveditorato sugli inserimenti"

"Fare il massimo per garantire a tutti gli studenti modenesi il diritto allo studio, attraverso il dialogo e il confronto con tutti gli interessati, dalle istituzioni scolastiche alle famiglie". E’ quanto ribadito dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia in merito alle iscrizioni al prossimo anno scolastico, che si chiuderanno il prossimo 10 febbraio, e che stanno già sollevando polemiche per la mancata soddisfazione delle domande.

In particolare Braglia sottolinea "che in queste settimane abbiamo avviato una serie di incontri, con la consulta degli studenti e a breve anche con le rappresentanze dei genitori, per recepire e ascoltare tutti i bisogni e le necessità che stanno emergendo in questa fase. Come Provincia di Modena abbiamo il compito di garantire spazi adeguati e sicuri e in questo senso è costante il dialogo con l’Ufficio scolastico provinciale, che ad oggi, ad iscrizioni ancora aperte, non ci ha reso note situazioni di particolare criticità legata al dimensionamento degli edifici".