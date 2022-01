VIDEO | Modena Libera: "Proseguiremo le manifestazioni contro il Green pass, ma non chiamateci no-vax"

Dopo alcuni mesi di mobilitazioni, con le manifestazioni in centro del sabato pomeriggio, per la prima volta il gruppo no-pass di Modena Libera prova a darsi un'organizzazione più formale, incontrando la stampa locale per dare un quadro del movimento nato in modo informale attraverso teTelegram.

Il gruppo precisa la sua posizione in mertiro al certificato verde e i vaccini. "Siamo un gruppo eterogeneo e apartitico" dichairano i portavoce Alan e Paolo. "Non chiamateci NO-Vax tra di noi c'è gente vaccinata" .

Con queste parole i due portavoce del gruppo ribadiscono il loro essere contro la burocrazia del green pass dissociandosi da epidosi di violenza no- vax. "Continueremo a manifestare in modo pacifico rispettando quanto concordato le forze dell'ordine come abbiamo fatto fino ad ora".

Alla conferenza di questa mattina, tenutasi presso un esercizio pubblico del centro storico, si sono presentate anche le forze dell'ordne - Polizia, Carabinieri e Municipale - che hanno sanzionato gli attivisti che hanno tenuto la conferenza senza indossare la mascherina nel dehor del locale.