VIDEO | Alluvione, sicurezza e viabilità nell'agenda di Monica Contursi, candidata del centrodestra

Alluvione per una manutenzione più accurata e è più frequente degli argini, scuola per maggiori interventi sugli edifici, sicurezza, viabilità stradale e aggregazione giovanile. Sono questi alcuni dei temi cardine del programma elettorale di Monica Contursi per la lista civica "Nonantola al centro".

Si è aperta oggi la campagna elettorale del centrodestra, che ha trovato unità d'intenti sulla candidatura di Contursi, formalmente sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Popolo della Famiglia e Democrazia Cristiana. A lei il compito di sfidare il centrosinistra che al momento vive ancora una fase di incertezza a Nonantola, oltre al M5S che ha annunciato la corsa in solitaria.

"Io ci credo e mi sento veramente impegnata - dichiara Monica Contursi, maestra di scuola con la passione per la politica - Ho tanta voglia di mettermi in gioco per questa città e con questa squadra che mi sono scelta di persone di cui mi fido. Voglio offrire alla città e alla comunità di Nonantola un cambio di rotta, un'alternativa concreta e moderata."