VIDEO | A piedi o con la slitta sul lago della Ninfa chiacciato, presto le multe

E' diventato virale nei giorni scorsi un video postato su Facebook dalla pagina Emilia Romagna Meteo che riprende una normale giornata festiva invernale al Lago della Ninfa. Il bacino situato alle pendici del Cimone, ghiacciato in queste settimane, è sicuramente uno spettacolo della natura. Tuttavia, avventurasi sopra il ghiaccio a piedi o persino con una slitta è decisamente pericolo, oltre che vietato.

A grandi e piccoli l'escursione può sembrare allettante, specialmente quando la superficie sembra solida e spessa. Ma la percezione della sicurezza può essere ingannevole. La spessore del ghiaccio varia notevolmente, con zone più sottili e vulnerabili che possono cedere sotto il peso di una persona o anche di un bambino. Le variazioni nella temperatura atmosferica e le condizioni meteorologiche possono influenzare drasticamente la qualità del ghiaccio. Le giornate più calde possono causare il deterioramento della superficie, rendendola meno sicura. Anche le nevicate possono nascondere crepe e punti deboli nel ghiaccio.

Non a caso tutt'intorno al lago campeggiano i cartelli fatti installare dal Comune di Sestola che riportano un divieto esplicito. Dal momento che l'avvertimento pare non bastare, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Magnani sta lavorando alla pubblicazione di un'ordinanza che conterrà anche delle sanzioni per chi sarà sorpreso sulla superficie ghiacciata.