VIDEO | Il Questore: "Un anno impegnativo, monitoriamo la violenza giovanile"

Soddisfatta dell'andamento del Capodanno sotto il profilo dell'ordine pubblico, per il Questore Donatella Dosi è tempo di bilanci annuali, per quanto nel caso specifico largamente imputabile alla precedente gestione di Silvia Burdese. L'attività della Polizia di Stato di Modena, in aumento anche considerevole per quanto riguarda molti parametri, ha soddisfatto il Questore: "Un bilancio positivo per nostra attività, specialmente per modi e tempi di risposta. Certo, margini di miglioramento ci sono sempre e comunque. Il nostro compito per il 2024 è quello di non risparmiare l'impegno e dare il massimo per assicurare risposte alla collettività. La sicurezza non è da custodire staticamente: i contesti cambiano e le risposte vanno adeguate".