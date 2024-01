VIDEO | Tajani a Modena guarda alle Amministrative: "La partita si vince al centro"

Nel primo pomeriggio Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Segretario nazionale di Forza Italia, ha fatto tappa al club La Meridiana di Casinalbo, dove era in programma un incontro con i vertici e i sostenitori locali del partito. Un percorso di avvicinamento al Congresso nazionale, in cui Tajani sarà unico candidato.

La visita è stata l'occasione per una riflessione ampia sul movimento azzurro, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative e regionale. Presenti ovviamene tutti i vertici locali di Forza Italia, con il vicecoordinatore regionale Antonio Platis e il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi a fare gli onori di casa.

Forza Italia sta scrivendo una nuova pagina della propria storia, dopo la scomparsa del suo fondatore, e le incognite sul futuro sono molte. L'alleanza con le altre forze di centrodestra resta però un cardine nel nuovo corso politico. Sotto la Ghirlandina lo stesso Giacobazzi si è messo a disposizione come candidato sindaco per l'intero centrodestra, in un momento in cui i giochi interni alla coalizione sono molto aperti, per non dire incerti.