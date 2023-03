VIDEO | "Se girano più autobus gireranno meno macchine" lo studio di Modena Volta pagina

“Quante macchine girano in citta’!” E’ la constatazione che facciamo tutti ogni giorno di fronte alla quantità di traffico veicolare privato che gira nelle strade in cui passiamo o viviamo." Parte da qui la disamina di Modena Volta Pagina sul tema della mobilità modenese. Il movimento progressista cittadino ha infatti realizzato uno studio che mette in correlazione l'elevato numero di veicoli circolanti nella nostra città con l'efficienza del trasporto pubblico locale.

"Intanto è confermata un’intuizione banale: se girano più autobus, girano meno macchine. - proseguono i portavoce di Modena Volta Pagina- dal nostro studio si nota che le città con una minore quantità di autobus che girano sono anche quelle che hanno un maggiori numero di macchine per abitante. C’è una significativa differenza tra i dati della città peggiore, Ravenna, che ha 72 auto ogni 100 abitanti e Bologna, la migliore della classe che ne ha 54. Ravenna è anche la città che ha la minore quantità di autobus che girano (vetture x km percorsi x abitante) e Bologna la migliore con più dl doppio degli autobus. E Modena? La nostra città è la seconda fra le peggiori con 67 auto ogni 100 abitanti e guarda caso ha un sistema di trasporto pubblico deficitario.Potrebbe essere solo una coincidenza? Difficile, perché tutte le altre città sono in scala. La tesi più autobus =meno macchine è statisticamente valida: la “correlazione statistica” che conferma la tesi - come dicono gli esperti - è alta (indice 0,8)."

Se girano tanti autobus (o tanti tram o filobus) la gente, poi, li usa?

"Anche a questa domanda può dare una risposta di qualche interesse il confronto dei dati della città della nostra regione - proseguono - La risposta è che le città che fanno girare pochi autobus sono quelle che li hanno anche più vuoti. Se fai girare molti autobus, invece, la gente ci sale. Ravenna, Ferrara e Forlì, le città con l’offerta TPL più povera (meno di 50 vetture x km/abitante), hanno gli autobus più vuoti. Dall’altra parte le città modello come Parma e, specialmente, Bologna (200 vetture x km/abitante) forniscono ai loro cittadini un’abbondante offerta di trasporto pubblico e i cittadini evidentemente le apprezzano. (Bologna ha tre volte i viaggi/abitante di Modena) E Modena? In tutte le graduatorie si classifica male: molto vicina ai peggiori e molto lontana dai migliori. La dice lunga il fatto che a Modena il trasporto pubblico non sia considerato nel piano comunale della mobilità".