VIDEO | 170 interviste per raccontare il problema abitativo nel documentario "Condòmini"

In Arcivescovado è stato presentato dal vice-direttore della Caritas diocesana, dott. Federico Valenzano: Condòmini, il documentario che “racconta” il problema abitativo partendo dalle voci di coloro che lo vivono in prima persona: inquilini e proprietari di abitazioni, rappresentanti delle istituzioni, delle comunità parrocchiali e altri abitanti della zona Crocetta-Sacca.

Per la realizzazione di questo documentario, si è svolta la ricerca “Città abit-abile”, con 170 interviste che hanno coinvolto persone di 17 nazionalità diverse. Gli esiti della ricerca, su mandato dell’arcivescovo Castellucci, sono stati l’input per la nascita del progetto “Verso un’ecologia della vita quotidiana” (finanziato con i fondi 8xmille della CEI) per la promozione di una prassi condivisa nella gestione delle soluzioni abitative. Il documentario sarà proiettato il 2 marzo 2023 alle ore 21,00 al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo (Via San Carlo, 3 – Modena) alla presenza dell’Arcivescovo.