VIDEO | M5S, si tratta con il PD. Se salta l'alleanza in candidato sarà Silingardi

Il Movimento 5 Stelle di Modena oggi in una conferenza stampa ha delineato chiaramente la sua posizione in vista delle imminenti elezioni amministrative di giugno. L'apertura al dialogo con il Partito Democratico e il centrosinistra è subordinata alla convergenza su temi fondamentali quali welfare, ambiente, sicurezza e mobilità. Il Movimento non esclude la possibilità di un'eventuale alleanza, ma sottolinea che questa avverrà solo in caso di accordo su questioni irrinunciabili del proprio progetto politico.

Qualora l'alleanza non fosse raggiunta il M5S ha già pronto il suo candidato sindaco. Si tratta di Giovanni Silingardi, attuale Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle.