VIDEO | Mentre sei in vacanza alle piante di casa ci pensa il Plant Sitter

Cosa fare quando vai in vacanza e non sai a chi lasciare le tue piante per evitare che soffrano? Ci pensa il Plant Sitter. Un'idea nuova e singolare, che ha trovato un proprio interprete anche a Modena.

Davide è un appassionato di piante e giardinaggio e offre una cura professionale e si prende cura delle "amiche" di chi si trova in vacanza o è costretto magari a lunghi periodi lontano da casa per lavoro. Le possibili soluzioni sono principalmente due: portare direttamente a lui le piante, che verranno conservate in un apposito giardino, oppure un servizio a domicilio.