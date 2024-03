VIDEO | Annalisa Arletti è la candidata Sindaco per il Centrodestra di Carpi

È Annalisa Arletti la candidata sindaco di Carpi per il centrodestra.

La Arletti nata a Carpi nel 1986 è l'attuale capogruppo di fratelli d'Italia in consiglio comunale. Per lei tra i punti fondamentali della campagna elettorale la sicurezza della città carpigiana con l'aumento degli agenti a disposizione, la viabilità della città e lo sport, con le numerose palestre ad oggi chiuse che andrebbero riaperte per rendere veramente Carpi città dello Sport