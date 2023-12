VIDEO | "Babbo Natale carrista? Tutto sbagliato, la gente muore sotto questi strumenti " La protesta di Noi per Modena

Una decina circa i manifestanti che anche nel pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza XX Settembre per protestare contro il carro A(r)mato. Questa seconda protesta è stata voluta dalla lista civica "NOI per MODENA" costituita in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, che raccoglie al suo interno persone già impegnate in passato tra le fila del centrodestra, su tutti l'ex consigliere Andrea Galli.

Durante la manifestazione non sono mancati momenti di tensione causati in particolare da un passante che si è sentito offeso e toccato da alcune delle bandiere esposte sul sull'opera di Lunati e che ha anche cercato di rimuovere (riuscendo ad infierire su una di esse) ma venendo poi prontamente fermato dalle forze dell'ordine che sono intervenute.

Al di fuori di questo episodio la manifestazione di NOI per MODENA si è svolta sotto gli occhi di alcuni curiosi che hanno anche condiviso e applaudito ai manifestanti e alle loro idee. Slogan della manifestazione "uno strumento di MORTE non puo' essere, per spirito di provocazione, uno strumento di PACE: SE non volete dare Gesù Bambino almeno dateci Babbo Natale e le sue Renne "