VIDEO | "Carenza di fondi e di agenti" la manifestazione del Silp

Anche a Modena il sindacato di polizia Silp Cgil aderisce alla protesta nazionale per denunciare la mancanza di risorse per la Polizia di Stato per il rinnovo del contratto, il miglioramento delle condizioni lavorative e per il potenziamento degli organici.

A Modena il presidio si è svolto dalle ore 10 alle 12 del 12 luglio davanti alla Prefettura in viale Martiri della Libertà e in mattinata una delegazione del Silp Cgil è stata ricevuta dal Prefetto.

"In particolare le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato denunciano il dramma di un comparto sicurezza sempre più abbandonato a se stesso: nessuna assunzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti, come dimostra anche la drammatica carenza di poliziotti della nostra Questura con una pianta organica che risale alla fine degli Anni Ottanta; stipendi fermi al 2021 (per i dirigenti poi non è stato mai firmato il primo contratto dal 2017), nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo delle poliziotte e dei poliziotti, mentre di pari passi esplode il fenomeno suicidario: 28 casi, ad oggi, a livello nazionale tra tutto il personale in divisa solo dall'inizio dell'anno."

La protesta di oggi è nazionale e analoghe iniziative si sono tenute contestualmente in tutta Italia. Proprio tramite chi rappresenta il Governo sul territorio, cioè la Prefettura, il Silp Cgil intende mandare un forte messaggio a Palazzo Chigi “perché delle chiacchiere siamo stufi – spiega Vincenzo Palladino segretario Silp Cgil Modena - Attueremo un volantinaggio per cercare di spiegare ai cittadini che i nostri problemi, la mancanza di risorse e di assunzioni, incidono direttamente sulla sicurezza delle persone e sul vissuto quotidiano”.