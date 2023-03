VIDEO | Castelvetro si riempie di Jazz con la prima edizione di "Levizzano in brass"

Si svolgerà domenica 12 marzo al castello di Levizzano la prima edizione di "Levizzano in brass", un’iniziativa promossa dal Comune di Castelvetro presenta che vuole diventare un appuntamento fisso del mese di marzo a per gli amanti della musica, attraverso lezioni, incontri pubblici e concerti.

Il programma prevede al mattino la masterclass “il Ritmo del jazz - la grande innovazione che questo genere portò nella musica del ‘900”, un incontro aperto a tutti gli strumenti e cantanti per approfondire l’aspetto ritmico del Jazz dalle forme primordiali del blues alla second line di New Orleans fino alla nascita del be-bop e delle grandi orchestre di jazz, attraverso la pratica strumentale con esercizi e approccio a brani di repertorio con la possibilità di suonare accompagnati dalla sezione ritmica dei docenti.