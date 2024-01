VIDEO | Dalla Corsica alla Lombardia passando per Modena: ecco il "cammino di Santa Giulia"

Promuovere e valorizzare il tratto modenese del cammino di santa Giulia, un itinerario storico, spirituale, naturalistico evocativo della traslazione delle reliquie di santa Giulia, avvenuta in epoca Longobarda per volontà di Re Desiderio e di sua moglie Ansa nell’anno 762.

E’ questo l’obiettivo dell’associazione “Il cammino di Santa Giulia” per far conoscere alla comunità locale il tragitto di un percorso che parte dalla Corsica fino a Brescia lungo complessivamente 467 chilometri, in 28 tappe (25 in Italia), attraverso Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia e che parte dalla Corsica fino a Brescia in un itinerario costituito dall’unione delle storiche Pievi intitolate a Santa Giulia.

Nel territorio provinciale di Modena, il cammino si sviluppa dal Passo delle Radici e Migliarina di Carpi, passando per la Pieve di Santa Giulia di Monchio di Palagano e per la chiesa dedicata alla santa a Migliarina.