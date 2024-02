VIDEO | Da Sassuolo arriva la colonna sonora del nuovo videogioco Shogun Showdown

Arriva da Modena o più precisamente da Sassuolo la colonna sonora del nuovo videogioco Shogun Showdown.

Shogun showdown è un gioco di combattimento in 2D strutturato come un RPG con elementi rogue- like ed elementi di deck Building. Un gioco che ricorda i vecchi videogame in stile 8 bit con una colonna sonora molto particolare ideata dal musicista sassolese Ivan Borsari.

Una musica dalle sonorità molto particolari e molto varie come dice lo stesso Ivan che si è lasciato ispirare da numerosi strumenti non solo italiani ma anche esteri come ad esempio strumenti tradizionali giapponesi.

Ivan Borsari è un musicista che da sempre si è cimentato nella scrittura di brani e nella loro esecuzione. Spazia dal pop al black metal, passando per il prog e l'hard core ma il suo strumento principale è la batteria.