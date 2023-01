VIDEO | Ex Stallini. Parte il cantiere per il nuovo Centro per l’Impiego

Prende il via l’intervento di riqualificazione dell’edificio ex Stallini, in via del Mercato, che diventerà la nuova sede del Centro per l’impiego di Modena, una struttura moderna caratterizzata da servizi che possono rispondere alle nuove esigenze per fare incontrare con sempre maggiore efficacia la domanda e l’offerta di lavoro e di formazione.

Il recupero dell’ex Stallini fa parte degli interventi che in questi anni hanno interessato l’area a nord di Modena, protagonista di una profonda rigenerazione urbanistica e sociale, avviata con il Progetto Periferie e proseguita con il Pinqua, il Piano nazionale per la qualità dell'abitare, nell'ambito del Pnrr.