VIDEO | Riscoprire Modena tramite la socialità, innovazione e sostenibilità. Ecco la lista "Piazza Futura"

E’ stata presentata nei giorni scorsi la nuova lista civica Piazza Futura.

Piazza Futura nasce dall’incontro tra un gruppo di giovani che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco in prima persona per la propria città e alcune associazioni, tra cui Base Italia (il network fondato da Marco Bentivogli), Italia del Futuro guidata da Davide Nostrini e Volt.

La lista che corre per le elezioni amministrative di Modena dell’8-9 Giugno 2024, vuole però puntare più in alto e costruire un laboratorio di idee, progetti ed esperienze per la città che possa continuare nei prossimi cinque anni.

Sociale, innovazione e sostenibilità sono queste le tre linee guida generali che indirizzano il lavoro che la lista porterà avanti. Non solo futuro ma anche passato perché per la lista l’interazione tra le diverse generazioni è fondamentale per trasmettere quel “saper fare” tipico dei modenesi. E qui si incontra un altro obiettivo di Piazza Futura: quello di far riscoprire alla cittadinanza quella voglia di mettersi in gioco e di puntare in grande che per secoli ha caratterizzato il nostro territorio.

Chiara Giovenzana è stata scelta come capolista e guida del progetto, per le esperienze nel mondo della ricerca e dell’imprenditoria in Italia e all’estero, oltre che per il suo impegno civile (e nel sociale) in Emilia Romagna e specialmente nella città di Modena, verso cui ha sempre mostrato un legame fortissimo.

Tra gli altri candidati ci sono Giulia Vaccari, biologa molecolare di formazione, da qualche anno si è dedicata all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Enrico Clicine, ex vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena e Presidente del Consiglio Direttivo di Italia del Futuro a attualmente studente di economia e volontario di protezione civile. Paolo Nichelli, ex direttore della Neurologia di Modena ed ex preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Pedretti Theresa, antroploga e attualmente studentessa a Scienze politiche al corso di sviluppo e cooperazione internazionale, di professione è assistente notarileIn piu’ è volontaria attivamente come guardia giurata ecologia. Alberto Avallone, Capo di Gabinetto di Italia del Futuro, si sta laureando in Ingegneria Informatica, piu’ precisamente in intelligenza artificiale a UNIMORE. Scrive articoli per diverse testate. Stefano Guidetti, avvocato civilista, sposato con tre figli, cattolico impegnato in