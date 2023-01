VIDEO | Fine mandato per Tomei: "Quattro anni intensi che hanno visto il rilancio della Provincia"

"Quattro anni di lavoro intenso per contribuire al rilancio della Provincia di Modena e del suo ruolo strategico e fondamentale per la comunità locale, con le complessità di questo periodo, tra emergenze sanitarie, climatiche ed energetiche, ma con tanti traguardi raggiunti che ci possono far affermare che questo ente gode di ottima salute e che non ha mai smesso di essere un supporto determinante per il territorio"

Con queste parole il presidente uscente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, traccia il bilancio politico del suo mandato, durato quattro anni e che scadrà con le elezioni del prossimo sabato 28 gennaio, quando si eleggerà il nuovo presidente tra i candidati Fabio Braglia e Enrico Diacci.