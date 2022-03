VIDEO | Nasce il servizio "face to face" per avvicinare amministrazione e cittadini

Consentirà di sentire l'Amministrazione più vicina e a portata di mano attraverso la possibilità di dialogare direttamente con il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e con operatori del punto d'ascolto "Informafamiglie".

Il primo punto di Modena Face to Face, in funzione da oggi, martedì 1 marzo, presso l'Ufficio Quartieri in via Padova (con accesso anche da via Don Minzoni), è infatti un nuovo canale sperimentale che consente al cittadino di mettersi in video contatto diretto e interattivo con gli operatori degli uffici, per consentire di usufruire dei servizi offerti dal Comune. Il servizio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. L'amministrazione ha inoltre in programma di aprire nei prossimi mesi altri punti Face to Face in città e, soprattutto, nelle frazioni.

Attraverso il totem, in questa prima fase, è possibile dialogare con il personale dell'Urp per le prenotazioni dei Servizi demografici, le segnalazioni e le informazioni sugli altri servizi del Comune, oppure contattare gli operatori del Centro per le famiglie per informazioni in ambito educativo, scolastico, sanitario, economico, ricreativo e culturale.