VIDEO | "Una politica partecipata". Maurizio Prandi candidato Sindaco per il centrodestra di Formigine

La coalizione di centrodestra (Lega, FdI, FI e lista civica Per cambiare) ha individuato nel civico Maurizio Prandi, il loro candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative.

“Sono onorato e consapevole del peso della responsabilità di questa ‘chiamata’, che viene da una coalizione compatta, pronta a intraprendere, senza pregiudizi né preconcetti, un percorso verso un obiettivo comune: il bene di Formigine e dei formiginesi. Non stiamo insieme per non far vincere gli avversari o per suddividerci le poltrone, ma siamo insieme per portare ciascuno il proprio contributo a un solido e stabile governo del territorio”.

“Politica come ascolto, anche di mondi spesso citati, ma mai autenticamente considerati, quale quello dei giovani. Politica come dialogo. Politica come collaborazione e coordinamento fra le istituzioni. Politica come visione strategica per il futuro. In quest’ottica il valore aggiunto che intendo portare è fondato sul ruolo centrale del cittadino nell’attività amministrativa, sulla disponibilità all’ascolto, sull’appartenenza, su più concretezza e coerenza e meno demagogia e ipocrisia, su una coerente strategia di territorio, sulla valorizzazione della partecipazione, sull’importanza di temi, come l’ambiente, l’inclusione, il senso civico, la solidarietà, il senso comunitario, che non sono prerogative della sinistra, ma che la sinistra ha ideologizzato”.