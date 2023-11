VIDEO | La radioterapia pediatrica diventa un grande albero cavo per le avventure di Tommy

Un gigantesco albero cavo immerso nel verde, con tanti animali e il robottino Tommy. Si trasforma la radioterapia pediatrica al Policlinico di Modena.

Un mondo fantastico pieno di colori, personaggi animati e storie da raccontare, che trova spazio in un luogo dove la gioia rischia di essere messa da parte di fronte alla sofferenza di una malattia oncologica pediatrica. Per un bambino malato e la propria famiglia, trovare un momento di conforto anche all’interno di una sala di tomoterapia può però alleviare per un attimo la difficoltà della propria condizione per affrontare al meglio il trattamento e, perché no, magari uscire dalla seduta con un sorriso.

Tutto questo adesso è realtà dopo che oggi, sabato 18 novembre, è stato ufficialmente presentato il progetto “Il mondo fantastico: a spasso con Tommy” all’interno della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Frank Lohr. Si tratta di un’iniziativa unica nel proprio genere su tutto il panorama nazionale, resa possibile dalla sinergia di un’ampia rete di soggetti che insieme è riuscita a trasformare un’intenzione in un’azione, con il supporto economico del tessuto sociale e imprenditoriale modenese intercettato dal Panathlon Club Modena, presieduto da Maria Carafoli, il quale la scorsa estate, con una gara di solidarietà conclusa a tempo di record, è stato capace di raccogliere e finanziare totalmente i 38mila euro necessari per trasformare la tomoterapia pediatrica in un ambiente fantastico in cui Tommy, un piccolo robot umanoide, diventa protagonista di una serie di avventure raccontate attraverso delle proiezioni tridimensionali. Grazie a degli speciali proiettori, infatti, le storie prendono vita nella stanza mediante un’architettura di immagini sapientemente studiata dall’azienda Delumen di Modena, specializzata in videografica e installazioni virtuali di grande impatto.