VIDEO | Streets for kids, torna l'iniziativa per rendere le strade più sicure e a misura di bambino

Torna in via della Scienza davanti alle scuole l'iniziativa Streets of Kids volta a sensibilizzare gli automobilisti sul corretto rispetto della segnaletica nei luoghi frequentati da persone e in particolare bambini.

Anche oggi come per la precedente edizione svoltasi in autunno, il tratto di strada davanti alla scuola è stato temporaneamente chiuso così da poter allestire percorsi ludici per i bambini appena usciti da scuola. A destare maggiore preoccupazione per i genitori infatti sarebbe un tratto di strada sprovvisto di marciapiede da entrambi i lati e senza adeguato attraversamento pedonale per ricongiungersi al marciapiede più avanti durante la manifestazione di oggi un piccolo corteo si è quindi mosso in direzione del parco dell'ex ghiacciaia a circa 300 metri dalla scuola proprio per sottolineare questa difficoltà di spostamento posizionando anche apposite strisce pedonali in tessuto per far fermare le macchine.

Quello che gli organizzatori e i genitori vogliono fare con queste iniziative è realizzare una città a misura di persone e soprattutto sicura per i più piccoli