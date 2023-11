Nuovi studentati per i giovani ragazzi delle università modenesi. Sono stati stanziati i fondi per la riqualificazione di alcuni edifici idonei per la realizzazione di alcuni progetti volti a diventare studentati nel cuore della città di Modena. Il Magnifico rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, ha fatto il punto sui progetti e le possibilità per gli studenti.