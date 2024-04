VIDEO | Tutto pronto per la CRA dedicata alla famiglia Gorrieri. La nostra visita al cantiere

Sarà inaugurata sabato 6 aprile alle ore 15.30 alla presenza di autorità cittadine, ospiti e familiari, la Casa residenza anziani "Vittoria ed Ermanno Gorrieri" di via Padovani, a Modena. La cooperativa sociale Domus Assistenza l’ha realizzata con un finanziamento in proprio di 8 milioni di euro, su un terreno concesso dal Comune in diritto di superficie attraverso una procedura ad evidenza pubblica e la gestirà per 60 anni. La realizzazione della nuova struttura è avvenuta sulla base del percorso avviato dal Comune di Modena negli anni scorsi per dotare la città di una Cra progettata per essere innovativa e accogliente.

La nuova Casa Residenza Anziani, più ampia e all’avanguardia dal punto di vista costruttivo, dell’efficientamento energetico e del benessere ambientale, segna il superamento dell’attuale Ramazzini di via Luosi, offrendo al tempo spesso una maggiore dotazione di ulteriori 20 posti.

Dei 90 posti complessivi, 70 sono quindi convenzionati con il Comune, mentre i restanti 20 saranno a libero mercato. Il trasferimento degli anziani ospiti e del personale dalla struttura da via Luosi alla nuova Cra di via Padovani avverrà entro il mese di giugno. Inoltre, al piano terra della struttura sono stati ricavati anche due alloggi protetti in grado di accogliere complessivamente altre quattro persone.