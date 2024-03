VIDEO | Un dentista di Modena dona la sua attrezzatura per una missione umanitaria in Ucraina

Una nuova missione umanitaria da Modena in Ucraina: si tratta della quinta per l’associazione Porta Aperta e dell'ottava per Hesperia Bimbi ets, due realtà modenesi che questa volta si sono unite per portare insieme presso l’ospedale pediatrico neurologico di Černivci tutto il necessario per allestire due studi medici odontoiatrici mobili per i bambini e in generale per le persone colpite dalla guerra che hanno bisogno di assistenza.

Dal 21 al 24 marzo 2024, su un mezzo fornito da Porta Aperta e uno da Hesperia Bimbi, verranno portate in loco due poltrone odontoiatriche fornite di tutto il necessario, donate da Hesperia Bimbi, e medicinali raccolti dal Centro per la Salute del migrante e del senza dimora di Porta Aperta.