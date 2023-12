VIDEO | Una casa della salute in centro storico, al via i lavori all'ex ospedale Estense

Sono iniziati all’ex ospedale Estense di Modena, in viale Vittorio Veneto, i lavori di ristrutturazione che porteranno all’apertura della nuova Casa della Comunità a ridosso del centro storico. Un progetto fortemente voluto dall’Azienda USL di Modena e dall’amministrazione comunale per offrire ai cittadini un punto di riferimento per i servizi sanitari territoriali nel cuore della città, facilmente raggiungibile anche dalle persone anziane e ben servito dai mezzi pubblici. Un luogo che storicamente rappresenta nella memoria dei modenesi un presidio sanitario perché la Casa della Comunità aprirà proprio nei locali – opportunamente ristrutturati – che un tempo furono l’ospedale Estense, con ingresso da viale Vittorio Veneto.