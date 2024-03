"Ho vissuto per mesi in aeroporto, qui persone speciali. Sogno una casa, ma ho solo la pensione sociale" | VIDEO

L'incredibile storia del signor Arnaldo, 80 anni, con un percorso difficile alle spalle. Dopo aver perso il lavoro in provincia di Modena ha trovato casa da alcuni mesi all'aeroporto Marconi di Bologna: "Qui - racconta alle telecamere di BolognaToday - ho trovato persone che mi hanno aiutato col cuore. Credevo fosse un mondo di cattivi, ma non è così". Ora il pensionato guarda avanti con ottimismo. Intanto è stato preso in carico dal Comune di Bologna. E per il futuro sogna una casa, che possa permettersi, con la piccola pensione che percepisce.