Il sindaco a casa di Irma Ballotti per il suo 104° compleanno

"Sono nata il 14 marzo 1920: dicono che ho 104 anni, ma io non ci credo perché non mi sento mica vecchia", così la signora Irma Ballotti ha accolto il sindaco di Lama Mocogno Giovanni Battista Pasini che ieri pomeriggio si è recato nella sua abitazione di Treggiara, a Vaglio di Lama Mocogno, per donarle un omaggio floreale a nome dei concittadini.

Erano presenti anche i figli Oreste ed Ermes Tonozzi e la signora Irma, dopo avere offerto un bicchiere di vino e dei biscotti a tutti i presenti, ci ha tenuto a ricordare che ha già preparato i tortellini e i tortelloni per le feste di Pasqua. Si è anche informata della “graduatoria” dei centenari di Lama Mocogno, nella quale occupa la seconda posizione.

Con il suo perenne fazzoletto in testa, un grande sorriso ed uno sguardo luminoso e sereno, la signora Irma prende le cose con filosofia: "Finché il Signore ci lascia qui così come siamo, ci rimaniamo ancora volentieri". E come si fa a non rimanerci volentieri, in questo bell’angolo di montagna, con la primavera che avanza e, alle finestre, il riflesso bianco della neve sul monte Cimone?