40 Days for Life, davanti al Policlinico di Modena una veglia di preghiera lunga 40 giorni

Arriva per la prima volta anche in Italia, a Modena, 40Days for Life (40 Giorni per la Vita), la Campagna internazionale che mira a porre fine all'aborto attraverso la preghiera, il digiuno, la sensibilizzazione della comunità e una veglia che, per 40 giorni, si svolge di fronte agli edifici in cui si pratica l'aborto. L'iniziativa è proposta a Modena nell'area di via del Pozzo, di fronte al Policlinico, dalle ore 7 alle 19, dal 27 settembre al 5 novembre prossimi.

Organizzata da un gruppo di persone volontarie appartenenti a diverse associazioni, la campagna coinvolge anche altre confessioni religiose cristiane, oltre a quella cattolica.

Spiega Maria Sole Martucci, referente della comunicazione per 40 Giorni per la vita a Modena: ”I numeri sono grandi. Per 566 volte la nostra società non è stata in grado di accogliere la vita nascente (questi i dati degli aborti al Policlinico nel 2021, ndr). Questo è un disastro per i bimbi: nessuno di noi, se è anche solo un po’ contento di vivere, avrebbe avuto piacere di essere stato abortito...; per le mamme: infatti oggi sappiano quanto dolore e quante ferite lascia loro un aborto); per la società tutta che viene privata di nuova vita, nuove energie. Siamo chiamati – continua Martucci - a passare dall’indifferenza verso bimbi e mamme a quella compassione di cui spesso ci parla papa Francesco. Ognuno di noi può essere la risposta al grido di aiuto di questi poveri”.

40 Giorni per la vita intende battersi affinchè "cresca sempre più l'impegno per accogliere e sostenere ogni mamma in difficoltà, perché le mamme e i papà scelgano la vita, i medici smettano di praticare aborti ed i reparti IVG chiudano". Un centinaio i volontari che già hanno aderito e altri si stanno aggiungendo. “C’è un popolo che non ci sta, non si rassegna – aggiunge Andrea Silvestri, coordinatore dei contatti internazionali della Campagna - Per cambiare le cose serve un popolo intero che dica che non ci sta e non vuole continuare ad essere complice coi suoi silenzi e a voltarsi dall’altra parte. 40 giorni per la vita è un’iniziativa cristiana, ma aperta a tutti; chiunque non accetta che ogni anno circa 600 bimbi a Modena vengano abortiti, venga a pregare con noi”.

"La nostra comunità ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa – spiega Flora Finotelli, della chiesa evangelica “Gesù Fonte di Acqua viva”- Avendo vissuto in prima persona la situazione di scelta riguardo la vita in grembo, so quanto è necessario far arrivare alle mamme l'altra campana che parla e consiglia la vita piuttosto che la morte”.

"Una società– afferma Andrea Mazzi, vice coordinatore della comunicazione della Campagna - è pienamente inclusiva se si interessa anche ai bambini non nati e alle loro mamme. Un’operatrice che lavorava nel reparto IVG del Policlinico, anni fa mi confidava che il suo sogno più grande era quello di poter vedere il giorno in cui la ‘saracinesca’ del suo reparto sarebbe stata tirata giù, per sempre. Noi vogliamo che il suo sogno diventi realtà”.