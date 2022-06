A Nonantola e Castelfranco due sportelli antiviolenza “Donne contro violenza”

Inaugurerà martedì 14 Giugno 2022 alle ore 18,30 il nuovo Sportello antiviolenza nella sede di Nonantola via Alessandro Volta n. 5. A seguire, giovedì 16 Giugno alle ore 18,30, sarà invece la volta della sede di Castelfranco Emilia, al Parco Cà Ranuzza. I due Sportelli di aiuto e sostegno nascono per offrire in modo totalmente gratuito, alle donne dei Comuni dell’Unione del Sorbara, e non solo, prima accoglienza telefonica e personale, ascolto nella più ampia tutela della privacy, orientamento e sostegno per la realizzazione di percorsi di uscita da situazioni di violenza. Saranno gestiti dall’Associazione Casa delle donne contro la violenza ODV di Modena, che agirà in rete con i servizi istituzionali del territorio.

Sportelli antiviolenza “donne contro violenza”

Nascono dal completamento del percorso partecipato avviato nel mese di marzo 2021, voluto dal Tavolo Pari Opportunità dell’Unione del Sorbara, per promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Un percorso che ha visto grande partecipazione della rete territoriale istituzionale e associativa, per fare emergere i bisogni della cittadinanza.

La co-programmazione si è poi sviluppata in un percorso di co-progettazione che ha visto i Servizi territoriali dell’Unione collaborare a stretto contatto con l’Associazione Casa delle donne contro la violenza, per far nascere le nuove sedi dello Sportello antiviolenza, e con l’Associazione CDD – Centro Documentazione Donna - per pianificare le azioni di educazione alla parità e al rispetto delle differenze rivolte ai nidi, alle scuole d’infanzia, e alle scuole secondarie di primo grado, attraverso incontri di formazione rivolti a educatori/educatrici e personale insegnante e con percorsi laboratoriali.

La violenza contro le donne

E’ un fenomeno strutturale radicato nell’evoluzione patriarcale di tutte le culture e società, che viene ancora alimentato dalla disparità di potere tra uomini e donne, e che si traduce all’interno delle relazioni e della famiglia, nella violenza domestica. Secondo le rilevazioni Istat, nel 2021 le chiamate al numero nazionale 1522, dedicato al sostegno delle vittime di violenza e stalking, sono state 36.036, in aumento del 13,7% rispetto all’anno precedente.

L’apertura degli sportelli avviene nella consapevolezza che anche il nostro territorio non è esente dal fenomeno della violenza ed è necessario lavorare per farlo emergere, oltre che dare la giusta accoglienza, supporto ed assistenza alle donne che ne sono vittima.

L’attività dello Sportello

Lo Sportello antiviolenza, offrirà alle donne percorsi di uscite dalla situazione di violenza, a partire dalle loro richieste e dai loro desideri, per il potenziamento delle loro risorse e delle loro capacità personali al fine di sostenerle nell’ampliamento della loro autonomia. Le due sedi saranno gestite dalla Casa delle donne contro la violenza. L’Associazione fa parte della Rete nazionale dei Centri antiviolenza D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza - e del Coordinamento Regionale dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna. Le due sedi dello Sportello saranno inoltre in rete col numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

Le sedi

La sede di Nonantola sarà aperta tutti i martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’ex spazi Mago Merlino, in Via Alessandro Volta 5 a partire dal 21 giugno, quella di Castelfranco Emilia il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Parco Cà Ranuzza, in Via Pietro Nenni, 7.

Le donne potranno avere accesso diretto agli sportelli, con o senza appuntamento, o potranno contattarli telefonando al numero 371 5361136, o scrivendo una mail all’indirizzo sportellounionesorbara@donnecontroviolenza.it .