A Sestola presentato il sistema sanitario e sociale di oggi e domani nel Frignano

Quali sono gli attuali percorsi del sistema sanitario e sociale a servizio dei cittadini di Sestola e dell’intero Frignano e come si evolveranno nei prossimi mesi e anni? Il tema è stato al centro dell’incontro dedicato al presente e a al futuro dei servizi presenti sul territorio. Tante le persone intervenute per ascoltare i relatori che, a seconda del loro ruolo, hanno fatto il punto sulla prossimità dei percorsi e l’obiettivo, prioritario specialmente nelle zone di montagna, di mettere in rete tutte le figure socio-sanitarie per raggiungere e agevolare la popolazione, anche se residente in aree difficilmente raggiungibili, soprattutto quella più fragile e con patologie croniche. Vanno in questa direzione ad esempio i Punti di Infermieristica di comunità, gradualmente in fase di attivazione, che già su tante aree della provincia agiscono al fianco dei Medici di Medicina Generale, così come la Centrale Operativa Territoriale del Frignano.

All’incontro, presso la Sala Biblioteca in via Macello 10, erano presenti anche gli stessi Medici di Medicina generale di Sestola che hanno ribadito non soltanto il loro impegno, ma anche approfondito l’attuale quadro dell’assistenza primaria che, soprattutto in Appennino, vede una carenza di professionisti, nonostante i bandi per le zone carenti pubblicati dall’Ausl nel corso del tempo.

Dopo i saluti del Sindaco di Sestola, Fabio Magnani, è stato il Direttore del Distretto di Pavullo, Massimo Brunetti, a raccontare i servizi sanitari del territorio. Dopo di lui sono intervenuti diversi professionisti fra cui Marina Marti, responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto di Pavullo; la Direttrice delle Cure Primarie dell’Azienda USL di Modena, Anna Franzelli; il Direttore dell’Ospedale di Pavullo, Gabriele Romani; la Dirigente delle Professioni sanitarie, Daniela Altariva; il Presidente del Comitato Consultivo Misto, Claudio Pasquesi; e i Medici di Medicina Generale di Sestola.

“Il lungo periodo del Covid e la carenza di personale hanno stressato e continuano a stressare tutta la sanità, non solo quella locale – dichiara il sindaco di Sestola, Fabio Magnani -. Nonostante ciò, l’attenzione dell’Azienda USL di Modena è sempre alta, e con l’introduzione di nuovi servizi come gli infermieri di comunità molti servizi saranno ancora più prossimi ai cittadini. Non dobbiamo dimenticare che la montagna non è la pianura: il territorio dell’Appennino è molto più complesso e per questo vanno garantiti presidi e servizi capaci di raggiungere in maniera capillare chi abita nelle zone più remote. Questi incontri coi cittadini sono importanti per fornire informazioni aggiornate anche sui medici di base, che rappresentano il primo anello di congiunzione tra la popolazione e il sistema sanitario. Lavorando insieme con l’Ausl, le associazioni e il mondo del volontariato sicuramente troveremo le sinergie giuste per migliorare i percorsi già in essere”.

“Desidero ringraziare i professionisti che lavorano sul nostro territorio, molto apprezzati per il loro lavoro quotidiano svolto con grande competenza ed empatia - afferma Massimo Brunetti, Direttore del Distretto di Pavullo -. Questi incontri sono importanti anche perché mettono in evidenza come sia tutta la comunità a prendersi cura dei propri bisogni, a partire dal ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato. Come sistema sanitario e sociale siamo molto attenti a rispondere alle esigenze delle persone, mettendo in campo anche nuovi servizi in grado di cogliere le necessità e i bisogni. Tutti i cittadini del Frignano possono così godere dei servizi dell’intera rete assistenziale provinciale, che vede uniti i professionisti delle tre aziende sanitarie modenesi”.