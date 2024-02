A1. Stazioni di Modena nord e Modena sud chiuse per manutenzione dei pali luce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud o di Reggio Emilia;

Dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 febbraio, sarà chiusa, in modalità alternata, l'uscita e l'entrata della stazione di Modena sud, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Valsamoggia;

Dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Valsamoggia.