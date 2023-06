Addio a Silvio Berlusconi: il cordoglio della politica modenese

Il sindaco di Modena ha inviato un telegramma ai vertici locali di Forza Italia. Condoglianze anche dal presidente del Consiglio comunale Poggi

“Ha segnato la società italiana per decenni, prima come imprenditore, soprattutto nel settore televisivo, poi come politico, per quattro volte presidente del Consiglio”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così il senatore Silvio Berlusconi scomparso nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno, all’età 86 anni. Muzzarelli ha espresso in un messaggio il cordoglio alla famiglia e ai vertici locali di Forza Italia, il partito che ha guidato dalla fondazione, avvenuta all’inizio degli anni Novanta. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi.

Anche Roberto Solomita, Segretario della Federazione del Partito Democratico di Modena ha espresso il suo cordoglio per la morte di Berlusconi

“La scomparsa di Silvio Berlusconi rappresenta la fine di una lunga stagione della storia del nostro Paese, della quale è stato protagonista come imprenditore e politico. La sua è stata una figura che, sebbene con una visione dell’Italia diametralmente opposta alla nostra, ha segnato profondamente la politica e la Seconda repubblica. Voglio rivolgere le condoglianze mie e del Pd di Modena ai suoi familiari e amici, ai collaboratori e alla comunità politica di Forza Italia e del centrodestra”: questo il commento del Segretario del Partito Democratico modenese, Roberto Solomita, in seguito alla notizia della morte del leader di Forza Italia.

"Non ci sono parole sufficienti per esprimere il dolore che ci lascia la morte del cavaliere Silvio Berlusconi." Dichiara Valentina Mazzacurati - portavoce della Lega di Modena. "Ci lascia un grande uomo, un padre premuroso ed uno statista. Ho iniziato a far politica con lo spirito che la sua politica aveva ispirato in milioni di italiani, fare dell'Italia un paese che potesse competere con le potenze mondiali, perché abbiamo le caratteristiche per farlo. La fortuna di poterlo poi conoscere, ha realizzato un sogno, ed ho scoperto ancora di più la sua straordinarietà. Nonostante per decenni la Sinistra abbia cercato di distruggerlo, con processi insussistenti, con polemiche e giudizi sulla sua vita personale, Silvio Berlusconi ha combattuto come un leone ed ha vinto. Ha vinto tutto, e soprattutto ha conquistato il cuore degli italiani e del mondo. Ora cambierà tutto, ma come diceva sempre lui, non bisogna mai smettere mai di sognare. Ricordo un aneddoto. -conclude- Lo incontrai a Bologna ad un pranzo post manifestazione, mi disse ridendo "se i tortellini di Modena fanno crescere donne intelligenti e belle come Lei, dobbiamo esportarli in tutto il mondo"

“Il popolo della Coldiretti, i suoi soci, le famiglie coltivatrici, il suo gruppo dirigente salutano dolenti Silvio Berlusconi”. È quanto affermano il Presidente Ettore Prandini ed il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo. "Il nostro è un omaggio che va oltre le appartenenze politiche, oltre gli schieramenti nel ricordo del segno profondo che Il Presidente Berlusconi ha lasciato sulla società italiana. Le impronte significative non si misurano con il metro dell’emozione politica o della parte, ma con quello durevole della storia e dei cambiamenti che alcuni, rari, personaggi, vi imprimono. Silvio Berlusconi è stato un amico dell’agricoltura italiana guardando sempre a noi di Coldiretti, come a un tassello prezioso e da valorizzare per gli interessi del Paese. Gliene saremo sempre grati. Tutto il nostro cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici."

"Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo della storia d’Italia, un pezzo di noi." Lo dichiara Claudia Severi Capogruppo Forza Italia Sassuolo. "Un pezzo straordinario, unico, irripetibile, ma forte oggi, con la sua scomparsa, di una enorme lascito. Un trentennio di storia politica d’Italia di cui Silvio Berlusconi, con il suo genio, è stato indiscusso protagonista, con i suoi governi le sue uniche capacità. In trenta anni di attività politica attiva e di governo ci ha fatto vivere, e ci ha reso interpreti, sotto tutti i punti di vista, di una grande stagione di lotta di libertà, che ha costituito, e continuerà a costituire, il faro illuminante della azione politica di Forza Italia. Una politica che fin dalla sua determinante scesa in campo, che ha consentito porre un baluardo all’avanzata comunista, abbiamo condiviso e sposato, fino ai giorni nostri e che oggi siamo onorati di portare avanti, come eletti e come uomini e donne di Forza Italia, con Silvio Berlusconi, unica e grande Forza di Libertà. Nel passato, nel presente e per il futuro”