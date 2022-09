Aids ed epatite C: all’Informagiovani test gratuiti e informazioni

Sabato 17 settembre, in occasione del Festival Filosofia, dalle ore 17 alle 20, all’Informagiovani di piazza Grande a Modena sarà possibile eseguire i test gratuiti e avere informazioni sull'Aids e sull'epatite C.

I Test days, l’iniziativa di sensibilizzazione contro l’infezione da Hiv e l’Aids dal titolo "Proteggi l'amore, Aids e non solo" di Comune di Modena, Ausl, Policlinico e alcune associazioni di volontariato, quest’anno sono alla decima edizione e, per il secondo anno, al test per l’Hiv si aggiunge anche la possibilità di fare il test per l’epatite (Hcv).

Infermieri professionali, medici e volontari saranno disponibili per eseguire i test gratuitamente e in forma anonima, per chiarire ogni dubbio sulla infezione Hiv e sull’Aids, e per fornire informazioni su prevenzione, cura e assistenza. Per sottoporsi al test sarà sufficiente presentarsi senza prenotazione all’Informagiovani e un infermiere eseguirà il prelievo del sangue garantendo la privacy di chi si sottopone all’esame. L'esito verrà inviato via email. All’interno dell’Informagiovani sarà anche disponibile materiale informativo sulle malattie che si trasmettono sessualmente e sui servizi di prevenzione, diagnosi e cura presenti a Modena e provincia.

Il prossimo appuntamento con il Test Day sarà sabato 3 dicembre 2022 sempre presso l'Informagiovani, in occasione della Giornata mondiale dell'Aids.