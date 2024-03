Per Irene e altri due allievi modenesi inizia l'avventura alla scuola militare Teulié

Irene Baglioni ha 16 anni e sono nata a Carpi e cresciuta a Soliera, Ha frequentato il Liceo Scientifico Alessandro Tassoni di Modena e ha poi fatto una scelta molto decisa: proseguire presso lo stesso indirizzo nella Scuola Militare Teulié.

La “Teulié”, che vanta due secoli di storia, è una delle due Scuole Militare dell’Esercito cui si accede attraverso un concorso pubblico il cui bando annuale è di imminente emanazione. Offre agli studenti dei Licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal MIUR e, in aderenza alla sua missione, ne cura anche la formazione fisica e morale attraverso la vita in convitto, incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare.

"Ho deciso di entrare alla Scuola Militare Teulié perché ho intenzione di proseguire con la vita militare ma anche per i valori e la disciplina che la scuola trasmette agli allievi. Penso che sia un’opportunità per crescere, per fare esperienze e per sviluppare lo spirito di corpo - spiega Irene - Dopo la Scuola Militare Teulié vorrei entrare nell’Accademia Militare di Modena e proseguire gli studi all’interno dell’Esercito. In alternativa però questa scuola offre una formazione completa che apre a moltissime possibilità e sono sicura di poter proseguire in percorsi anche fuori dal contesto militare".

Sabato 23 marzo si svolgerà all’Arco della Pace di Milano la cerimonia di Giuramento Solenne degli Allievi del corso “FUMI III” composto da 74 Allievi provenienti da tutta Italia. Tra di loro ci sarà appunto Irene, insieme ad altri due allievi modenesi.

"Sono molto felice - aggiunge la 16enne - Il giuramento è un momento importante che riempie di responsabilità e orgoglio ogni allievo. Sono fiera perché questo momento ripaga tutto il mio impegno e i miei sforzi. Mi manca principalmente la mia famiglia ma sono determinata e convinta della scelta che ho fatto e questo aiuta a sentirne meno la lontananza".

Alla Scuola Militare Teulié è possibile frequentare il triennio del Liceo Classico e Scientifico a indirizzo tradizionale e liceo Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate. Oltre alle attività scolastiche è possibile praticare le seguenti discipline sportive: atletica, scherma, nuoto, equitazione, pallavolo, pallacanestro e crossfit. Quotidianamente vengono svolte anche attività di istruzione formale e lezioni teorico – pratiche di formazione militare di base. Inoltre, agli allievi, vengono offerti dei progetti didattici tesi a consolidare le competenze scolastiche e dei cicli di conferenze culturali, finalizzati a stimolare la curiosità ad approfondire nuove tematiche. Al termine dei tre anni di formazione presso la Scuola, ogni allievo può decidere quale percorso intraprendere; in particolare, durante l’ultimo anno, vengono svolte delle lezioni di orientamento sia per la parte militare sia per l’ambito universitario.