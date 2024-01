A 10 anni dall'alluvione del 2014 un anno di esercitazioni di Protezione Civile

Nel decennale dell'alluvione che nel 2014 colpì duramente la comunità di Bomporto, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha approvato un intenso programma di Formazione interna che inizia a gennaio e prosegue fino alla fine di settembre.

Il calendario fissa una serie di date che, nell'arco del 2024, prevedono esercitazioni pratiche rivolte ai circa settanta Volontari GCVPC e aperte alla partecipazione della cittadinanza. Gli incontri si terranno la domenica mattina, dalle 9 alle 12.30, e saranno incentrati sull'utilizzo delle attrezzature a disposizione della Protezione Civile di Bomporto.

“Come accadde per il terremoto del 2012, anche nel 2014 – ricorda la sindaca Tania Meschiari - si è rinsaldato il legame di una comunità che ha operato unita su uno stesso obiettivo. Mi preme ricordare la solidarietà e la grande collaborazione dei Volontari accorsi per sostenerci e, partendo da questo ricordo, vorrei rinnovare l’invito ai nostri cittadini a partecipare ai momenti formativi e informativi organizzati dal Gruppo di Protezione Civile. Ricordiamo bene, infatti, quanto sia importante il ruolo di questo tipo di volontariato sulla prevenzione e sul soccorso”.

Il calendario delle esercitazioni: Domenica 28/01/2024; Domenica 25/02/2024; Domenica 07/04/2024: esercitazione montaggio Barriere Anti-Inondazione (BAI); Domenica 05/05/2024; Sabato 28/09/2024 – Domenica 29/09/2024: esercitazione notturna montaggio BAI.

Si segnalano, in particolare, le due date di aprile e settembre, con esercitazioni che sono previste in diurna e in notturna, dedicate al montaggio delle Barriere Anti-Inondazione e alle quali la cittadinanza è invitata ad assistere.

“Vorrei sottolineare – conclude la Sindaca – anche l'importanza del lavoro sinergico svolto allora da Amministrazione locale, Regione Emilia Romagna e Stato, per dare una pronta risposta alle richieste di risarcimento danni di privati e imprese, oltre allo studio svolto per poter investire risorse sulla sicurezza del territorio, sia per situazioni di emergenza che per progetti a lungo termine”.