Alluvione. Polizia Provinciale di Modena a supporto in Romagna

Supporto alla polizia locale della bassa Romagna nelle attività di presidio del territorio e di controllo delle aree evacuate, con la presenza di due agenti al giorno, in turni da 12 ore, in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna (ufficio polizie locali) e il dipartimento di protezione civile.

E’ quanto previsto dal protocollo che la Provincia di Modena ha sottoscritto per il sostegno con proprio personale alle popolazioni alluvionate e che prevede la presenza di due agenti di polizia provinciale al giorno, dalla mattina alla sera, con rientro a Modena nelle ore serali.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «il sostegno alla Romagna è anzitutto un dovere morale, che vogliamo onorare mettendo a disposizione nostro personale di polizia provinciale, ben consapevoli che anche il territorio modenese ha subito gravi disagi, ma altrettanto certi che occorra darsi una mano tutti insieme per risollevarci da questa tragedia».

Gli agenti, in particolare, sono impegnati nel presidio dei varchi allestiti dalla protezione civile e dalle forze dell’ordine a Sant’Agata sul Santerno, nella zona di Lugo di Romagna, territorio particolarmente colpito dall’alluvione.

Inoltre la Provincia ha messo a disposizione anche personale tecnico, su richiesta di Upi Unione delle Province italiane, per un’eventuale coinvolgimento delle attività di supporto ai Comuni e Braglia sottolinea «che anche questo aiuto per noi è significativo della necessità di dare una mano concreta, nonostante la nostra struttura tecnica sia fortemente impegnata sul nostro territorio per la grave situazione delle infrastrutture (strade) danneggiate dall’ondata di maltempo di questi giorni».

La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.

I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.